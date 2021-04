Malata di Covid va a fare la spesa

MARSALA (TRAPANI) – Positiva al Covid-19 e posta in isolamento dall’Asp è stata sorpresa mentre andava in giro per fare la spesa, al supermercato, e per comprare le sigarette, dal tabaccaio.

Protagonista una donna di poco più di 50 anni residente nel quartiere popolare Amabilina, alla periferia di Marsala, intercettata stamane, mentre stava facendo rientro a casa, dagli agenti della neo istituita squadra di igiene ambientale della polizia municipale.

Sarà denunciata. Intanto, sempre a Marsala, i carabinieri hanno multato 14 persone per varie violazioni della normativa di contenimento del Covid. Di queste, 6 erano arrivate in città da Catania “senza un valido motivo – spiega una nota dell’Arma – che giustificasse la loro presenza nel comune, attualmente dichiarato zona rossa, mentre le altre sono state sorprese fuori casa oltre l’orario consentito assembrate in piccoli gruppi”.